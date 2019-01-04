Фонсека пояснив, чому бере приклад з Гвардіоли, а не Моурінью

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що його співвітчизник Жозе Моурінью не є для нього взірцем для наслідування.

"Я більше стежу за людьми, які пов’язані з моєю професією. Серед тренерів є чудові лідери. Це дійсно дуже важке завдання – бути лідером для понад 20 різних особистостей та характерів. Людина, яка мене найбільше надихає – це Пеп Гвардіола.

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Десь засумував один Жозе Моурінью… Ні (сміється). Дивіться, Жозе Моурінью був дуже важливим для мене. Хоча я ніколи з ним не працював. Але він надзвичайно важливий для португальського футболу. Моурінью винайшов менталітет португальського тренера.

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Це фахівець, якого я дуже поважаю. Але мій спосіб і мій стиль гри більше пов’язаний з тією шаленою любов’ю до футболу, яка є у Гвардіоли. Хоч я не намагаюся нікого копіювати. Це мої ідеї. Моя робота ґрунтується на тому, у що я вірю", – цитує Фонсеку FootballHub.