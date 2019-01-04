toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНГЛІЯ

Фонсека пояснив, чому бере приклад з Гвардіоли, а не Моурінью

3 січня 23:22 275 Читать на русском
Фонсека пояснив, чому бере приклад з Гвардіоли, а не Моурінью
Паулу Фонсека та Хосеп Гвардіола / соцмережі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека заявив, що його співвітчизник Жозе Моурінью не є для нього взірцем для наслідування.

"Я більше стежу за людьми, які пов’язані з моєю професією. Серед тренерів є чудові лідери. Це дійсно дуже важке завдання – бути лідером для понад 20 різних особистостей та характерів. Людина, яка мене найбільше надихає – це Пеп Гвардіола.

Фонсека зізнався, заради якого клубу зможе покинути Шахтар

Десь засумував один Жозе Моурінью… Ні (сміється). Дивіться, Жозе Моурінью був дуже важливим для мене. Хоча я ніколи з ним не працював. Але він надзвичайно важливий для португальського футболу. Моурінью винайшов менталітет португальського тренера.

Фонсека заявив, що не готовий провести всю кар'єру в Україні

Це фахівець, якого я дуже поважаю. Але мій спосіб і мій стиль гри більше пов’язаний з тією шаленою любов’ю до футболу, яка є у Гвардіоли. Хоч я не намагаюся нікого копіювати. Це мої ідеї. Моя робота ґрунтується на тому, у що я вірю", – цитує Фонсеку FootballHub.

Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Жозе Моурінью Жозе Моурінью Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
2
хв
Леванте
20:00
Жирона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук