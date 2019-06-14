Фонсека потрапив у топ-5 португальських тренерів у чемпіонатах Європи сезону 2018/19

Колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека увійшов у топ-5 португальських фахівців сезону 2018/19 у чемпіонатах Європи.

Екс-тренер Шахтаря Паулу Фонсека зайняв 4 місце у рейтингу португальських наставників в чемпіонатах Європи в сезоні 2018/19 за версією Goalpoint.

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"Паулу Фонсека набрав 1355 очок, що є дуже позитивним результатом, але фахівцю в підсумку завадив низький коефіцієнт чемпіонату України", – йдеться в описі позиції екс-тренера "гірників".

Відзначимо, що список очолив тренер Труа Руї Алмейда, а друге та третє місця посіли наставник Вулверхемптона Нуну Ешпіріту Санту та бос Олімпіакоса Педру Мартінш. Брались до уваги успіхи фахівців як на міжнародній арені, так і у внутрішніх змаганнях, які мали свої коефіцієнти.

Нагадаємо, Фонсека очолював донецький Шахтар з 2016-го року та тричі поспіль привів команду до "золотого дубля". Загалом в Україні Паулу здобув 7 титулів за 3 роки.

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