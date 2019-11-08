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Фонсека поскаржився на несправедливість щодо Роми у матчі Ліги Європи

10:15 76 Читать на русском
Фонсека поскаржився на несправедливість щодо Роми у матчі Ліги Європи
Паулу Фонсека / Фото ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека спробував знайти причини поразки своєї команди у поєдинку проти Борусії М (1:2) в рамках 4-го туру ЛЄ.

35’ Федеріко Фасіо
90+5’ Маркус Тюрам
 
Федеріко Фасіо 64’
35’ Федеріко Фасіо
64’ Федеріко Фасіо
90+5’ Маркус Тюрам

"Ми зазнавали труднощів у першому таймі, і жодна з команд не мала великої кількості моментів. Гра розкрилася після перерви, у нас було 4-5 реальних гольових нагод.

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Це правда, що Борусія не контролювала гру. Ми більше володіли м'ячем, і результати обох наших зустрічей були несправедливими. Ми заслуговували набагато більшого, але такий футбол, він не завжди буває справедливий.

Тепер ми повинні зосередитися на тому, щоб виграти дві наступні зустрічі і вийти в плей-офф. По-іншому ми думати не можемо", – цитує Фонсеку Football-Italia.

Рома перебуває на третій сходинці групи J, поступаючись лідеру Істанбул Башакшехіру на 2 очки. Борусія М – друга, випереджаючи команду Фонсеки за додатковими показниками.

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Борусія Менхенгладбах - Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома Ліга Європи
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