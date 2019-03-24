Фонсека: Після матчу проти Португалії я вірю, що Україна обійде Сербію

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував результат поєдинку між збірною України та Португалії.

"Всі експерти перед матчем віддавали перевагу Португалії, але я не був таким впевненим. Збірна України колосально змінилася за останні роки. Шевченко поміняв менталітет гравців. Я бачу з яким бажанням вони їдуть до збірної, бачу атмосферу в колективі, бачу, як футболісти віддаються на полі. Найголовніше – вони грають в футбол.

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Я знав, що Україна може розраховувати на позитивний результат. Можу з упевненістю сказати, що нинішній склад збірної Португалії чи не найсильніший за всю історію.

На початку матчу Україна грала ідеально, високий пресинг створив великі проблеми португальцям. Свої кращі якості показали центральні захисники Кривцов і Матвієнко. Протистояти Роналду було дуже складно, але вони добре впоралися. Не просто добре, а провели фантастичний матч.

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Для мене Португалія – ​​головний фаворит групи. За другу позицію буде битва між Сербією і Україною. Але після п'ятничного матчу я ще більше вірю в Україну", – сказав Фонсека в ефірі телеканалу "Футбол 1".