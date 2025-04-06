Ліга 1, 28-й тур

Брест – Монако – 2:1

Голи: Кен, 42 (аг), Камара, 90+4 – Закарія, 63 (пен)

Ліон – Лілль – 2:1

Голи: Ляказетт, 38 (пен), Шеркі, 70 – Діакіте, 1

ПСЖ офіційно став чемпіоном Франції за 6 турів до фінішу – парижани здобули свій 13-й титул

Якщо з чемпіоном у Франції все ясно, то боротьба за місця в єврокубках у самому розпалі. Брест, який наробив галасу в Лізі чемпіонів, зупинив Монако, що дає змогу Де Дзербі повернути другу сходинку собі, щоправда, для цього потрібно обіграти Тулузу у неділю, 6 квітня.

Ліон і Лілль влаштували драматичну розбірку в центральному матчі туру. Команда Фонсеки пропустила вже на першій хвилині. Лише перед перервою вдалося Ляказетту поновити рівновагу, оформивши гол з пенальті. До слова, Александр, який свого часу пограв за Арсенал, став 18-м найкращим бомбардиром чемпіонату Франції зі 157 забитими м'ячами, випередивши Папена (156 голів).

Ліон тиснув на суперника і до 65 хвилини Лілль навіть ні разу не пробив по воротах Перрі. На 70 хвилині Толіссо зробив класну передачу на Шеркі, а Раян поклав м'яч у сітку. У підсумку Ліон переміг і піднявся на четверте місце, яке дає право зіграти у кваліфікації ЛЧ.

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