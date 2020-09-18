"Я підтримую регулярний контакт з Крісом Смоллінгом, я говорив з ним вчора. Він хоче повернутися в Рому, і ми хочемо, щоб Кріс був з нами.

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Я думаю, що в найближчі кілька днів може з'явитися інформація", – цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, минулого сезону Манчестер Юнайтед відпустив Кріса в Рому на правах оренди. У Серії А Смоллінг провів 30 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.

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