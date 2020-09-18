Фонсека переконує Манчестер Юнайтед відпустити Смоллінга в Рому
16:42 - Читать на русском
Головний тренер Роми Паулу Фонсека хоче повернути Кріс Смоллінга у табір "вовків".
"Я підтримую регулярний контакт з Крісом Смоллінгом, я говорив з ним вчора. Він хоче повернутися в Рому, і ми хочемо, щоб Кріс був з нами.
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Я думаю, що в найближчі кілька днів може з'явитися інформація", – цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.
Нагадаємо, минулого сезону Манчестер Юнайтед відпустив Кріса в Рому на правах оренди. У Серії А Смоллінг провів 30 матчів, в яких відзначився трьома голами та двома асистами.
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