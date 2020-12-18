"Три очки – це головне. Ми знали, що буде непросто, але контролювали гру і забили три голи. Єдинам проблема – ми заспокоїлись в останні хвилини і дозволили Торіно осадити наш штрафний майданчик. Мені не сподобалось, що ми у більшості стільки дозволили супернику і пропустили.

Парад гарматних ударів у відеоогляді матчу Рома – Торіно – 3:1

В цілому наша гра і позиція мене влаштовують. Але до кінця сезону ще дуже дадеко. Ми повинні думати виключно про кожну наступну гру. Тепер готуємось до Аталанти", – цитує Фонсеку Football Italia.

Додамо, що Рома вже піднялася в зону Ліги чемпіонів – 24 очки і четверта сходинка.

Рома впевнено перемогла Торіно й піднялася у зону Ліги чемпіонів