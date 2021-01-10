"Мені складно коментувати цю гру. У нас був хороший перший тайм, але в дебютні 15-20 хвилин це була зовсім інша команда. Після другого гола Інтера ми раптом знову стали собою. На жаль, ті 15-20 хвилин на початку другого тайму виявилися фатальними. Це не проблема фізики, тому що ми закінчили матч на високому рівні з тим же темпом, що і перший тайм.

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Ми повинні розуміти, що можемо грати однаково протягом 90 хвилин, зберігаючи нашу індивідуальність і інтенсивність. Ми не можемо дозволити собі робити помилки або періоди відпочинку проти суперника такого рівня", – цитує Фонсеку Football Italia.

Додамо, що Рома зберегла третю сходинку Серії А, відстаючи на три очки від Інтера і на шість від Мілана.

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