"Щиро кажучи, я не думаю, що зможу найближчим часом очолити Португалію. Я щасливий у Ліллі, і хочу продовжити цей проєкт. Бути тренером збірної справді складно. Це інша робота.

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Я не думаю, що зараз саме час думати про це. Я не планую далеке майбутнє. Але якби планував, то колись хотів би стати тренером збірної України", – наводить слова Фонсеки Lepetitlillois з посиланням на La Voix des Sports.

Нагадаємо, що Фонсека очолював Шахтар з 2016 по 2019 роки, після чого перебрався до італійської Роми. Цього року Паулу очолив французький Лілль.

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