Фонсека оцінив перспективи українських футболістів перейти в Рому

Головний тренер Роми Паулу Фонсека не заперечує, що в його команді можуть опинитися українські футболісти.

"Я сумую за Україною, там пройшли дійсно фантастичні роки. Коли я переїхав до Італії, всі знали, що моя дружина і дитина з України. Я справді сумую, хоча мені достатньо комфортно тут в Італії. Скучив за українцями, за тим прекрасним періодом у Шахтарі, за Києвом, в мене там навіть лишився дім.

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Коли встигаю, то стежу за матчами Шахтаря, звичайно. Вони класно грають, я сподіваюся переможуть Аталанту у середу. Зроблю все, щоб побачити цю гру.

Наскільки реально запросити в Рому когось із українських футболістів? Чому ні! Тим паче, я їх усіх знаю. Це можливо. Маліновський, наприклад, непогано звикає до чемпіонату: чудово грає за Аталанту. Я добре знаю головного тренера збірної України Шевченка, він проводить класну роботу з молодими футболістами. В Україні багато хороших гравців, тому побачимо", – цитує Фонсеку FooballHub.

Нагадаємо, що португальський фахівець перебрався в Рому минулого літа після трьох років роботи у Шахтарі. З донеччанами Фонсека по три рази ставав чемпіоном України та володарем національного Кубка, а також одного разу виграв Суперкубок.

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