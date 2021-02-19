Оборонці Бріан Крістанте та Роджер Ібаньєс зазнали ушкоджень, повідомляє Football Italia.

Наполі та Фіорентина можуть переманити керманича Спеції

Обидва виконавці, найімовірніше, пропустять матч із Беневенто в Серії А. Раніше в лазареті "вовків" опинилися Смоллінг, Кумбулла та Сантон. Тепер у розпорядженні головного тренера римлян Паулу Фонсеки лише один здоровий центрбек – Джанлука Манчіні. Виходом із складного становище для Роми може стати повернення Федеріко Фасіо. Аргентинець раніше потрапив у немилість Фонсеки і востаннє виходив у чемпіонаті ще 1 серпня.

До слова, матч Беневенто – Рома відбудеться у неділю, 21 лютого. Перед стартом 23-го туру Серії А Рома посідає 3-тє місце в турнірній таблиці, але Наполі та Аталанта, що йдуть 5-м і 6-ю відповідно, відстають лише на 3 очки.

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