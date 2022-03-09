Раніше повідомлялося, що війна застала екс-тренера Шахтаря в Києві. На щастя для Паулу Фонсеки, він і його найближчі вже перебувають у безпеці, чого не можна сказати про багатьох інших.

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"Португальське посольство організувало мікроавтобус і ми трьома сім'ями виїхали до Молдови. Це була жахлива подорож. Тридцять годин без жодної зупинки, черги, над головою пролітають літаки, блокпости, а люди довкола не могли знайти ні палива, ні їжі.

Тільки приїхавши на кордон з Румунією, я почав розслаблятися. Дружина весь час плаче, бо у нас є родичі та друзі по всій Україні (дружина Фонсеки є українкою – прим. "Футбол 24").

Через свою федерацію я став послом миру. Ми працюємо, щоб знайти притулок, роботу та школи для біженців. Звичайно, невеликій частині з тих з двох мільйонів, які виїхали з України", – цитує Фонсеку TMW.

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