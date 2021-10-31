Фонсека опинився у списку кандидатів на тренерське крісло Тоттенхема
20:14 - Читать на русском
Боси Тоттенхема розглядають варіанти із заміною Нуну Ешпіріту Санту.
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Едінсон Кавані 64’
Маркус Рашфорд 86’
64’ Едінсон Кавані
86’ Маркус Рашфорд
У шорт-листі Тоттенхема на посаду головного тренера перебувають три кандидати: Антоніо Конте, Паулу Фонсека та чинний наставник Порту Сержіу Консейсау, повідомляє The Guardian.
Тоттенхем може звільнити Ешпіріту Санту – наступні два поєдинки визначать долю тренера
Керівництво "шпор" може звільнити Нуну Ешпіріту Санту вже найближчим часом. Поразка від Манчестер Юнайтед (0:3) серйозно похитнула довіру до португальського фахівця, який лише влітку очолив лондонців.
Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.
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