У шорт-листі Тоттенхема на посаду головного тренера перебувають три кандидати: Антоніо Конте, Паулу Фонсека та чинний наставник Порту Сержіу Консейсау, повідомляє The Guardian.

Тоттенхем може звільнити Ешпіріту Санту – наступні два поєдинки визначать долю тренера

Керівництво "шпор" може звільнити Нуну Ешпіріту Санту вже найближчим часом. Поразка від Манчестер Юнайтед (0:3) серйозно похитнула довіру до португальського фахівця, який лише влітку очолив лондонців.

Після 10-ти турів АПЛ Тоттенхем розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці.

Манчестер Юнайтед розгромив безідейний Тоттенхем – Ешпіріту Санту приміряв "костюм" Сульшера