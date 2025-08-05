Ліон на своєму офіційному сайті оголосив про підписання півзахисника Ліверпуля Тайлера Мортона до літа 2030 року. Як інформує Sky Sports, трансфер обійшовся "ткачам" в 15 мільйонів фунтів стерлінгів. Також Ліверпуль домовився про збереження 20% з майбутнього перепродажу гравця.

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Випускник академії Ліверпуля, який приєднався до клубу у віці семи років, залишає Енфілд після 14 матчів за дорослу команду. Раніше "червоні" віддавали Мортона в оренду в клуби Чемпіоншипу, Блекберн Роверс і Халл Сіті.

Ліон виграв конкуренцію за Тайлера у Вест Хема, Іпсвіча, Браги і Страсбура.

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