Паулу Фонсека не забуває країну, яка подарувала йому сім'ю і три успішні роки кар'єри.

Сьогодні відбулася презентація 51-річного португальця у статусі головного тренера Мілана. У образі Фонсеки була одна маленька, але дуже приємна деталь.

Ібрагімовіч публічно "списав" двох гравців Мілана – переможців ЛЧ і КАН відправили в дубль

Паулу прикріпив на піджак значок у вигляді прапора збірної України. Португалець 3 роки очолював Шахтар (2016-2019). Крім семи трофеїв Фонсека знайшов в Україні своє кохання – Катерину Остроушко, з якою виховує двох синів. Після початку повномасштабного вторгнення іменитий фахівець постійно публічно підтримує нашу країну.

Нагадаємо, цього літа Фонсека змінив Лілль на Мілан, підписавши з "россонері" контракт на три роки.

"Треба бути, в першу чергу, мужиками": Футбол 24 провів збірну України на Олімпіаду й поговорив із Ротанем – ексклюзив