"Це буде важлива гра для Манчестер Юнайтед, але вона важлива і для нас теж. Можливо, для них вона більш вирішальна, оскільки Ліга Європи – це їхній єдиний спосіб потрапити в Лігу чемпіонів на наступний сезон, тоді як у нас є ще можливість пробитись через чемпіонат.

"Найгірший воротар в історії Манчестер Юнайтед": Онана відповів Матічу на образу – він затролив серба

Я радий, що мої гравці хочуть виграти Лігу Європи, але я повинен бути більш холоднокровним. Ліон хоче перемогти, але нам протистоїть одна з найкращих команд світу. Ми віримо в себе, у свої сили, своїх гравців. Будемо грати на перемогу. Впевненість у команді висока. Я думаю, що моя команда готова.

Рубен Аморім? Я знаю, чого намагається досягти Рубен. Проти його команд важко грати. Нам доведеться добре захищатися, якщо ми хочемо дати собі шанс забити. Ми повинні залишатися сконцентрованими, наполегливо працювати і захищатися як одна команда", – наводить слова Фонсеки офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що матч 1/4 фіналу Ліги Європи Ліон – Манчестер Юнайтед відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00.

Манчестер Юнайтед розписав нічию з Манчестер Сіті – невеселе дербі коштувало "містянам" місця у топ-4 АПЛ