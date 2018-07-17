Фонсека: Новачки адаптуються дуже швидко, складом Шахтаря я задоволений

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував трансферну політику клубу та зміни в складі команди в це літнє міжсезоння.

"Я абсолютно задоволений командою, яка наразі в мене є.

Звичайно, треба розуміти, що з команди пішли важливі гравці. Мова йде про Даріо Срну, Фреда, Факундо Феррейру, Бернарда. Це були дуже важливі елементи в нашому складі.

Мораєс: Я не зробив нічого поганого, коли перейшов у Шахтар

Тому ми придбали кілька нових гравців. Це хлопці, в яких ми дуже віримо. І вони потрібні як для того, щоб грати зараз, так і на перспективу в майбутньому.

Якщо говорити про Мораєса, то це дуже досвідчений гравець. Він чудово знає реалії українського футболу.

Решта – це молоді хлопці! Вони прийшли трохи з іншої реальності. Їм потрібен деякий час, щоб адаптуватися. Та в будь-якому випадку, я визнаю, що ця адаптація мене дивує, вона проходить набагато швидше, ніж я очікував. І вже незабаром вони будуть надзвичайно важливими гравцями для Шахтаря.

І, до речі, Шахтар не відійшов від своєї трансферної політики. Але який це приносить успіх – ви самі бачите. В тій же збірній Бразилії зараз багато гравців, які пройшли через Шахтар. А вибирати у Бразилії є з кого, вибір там великий.

Отже, Шахтар зміг випустити декількох гравців, які грають за збірну Бразилії. Це доводить, що філософія і політика Шахтаря дає результат, і не лише на спортивному рівні, а і на фінансовому", – сказав він під час презентації п'ятьох новачків команди у вівторок.