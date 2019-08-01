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Фонсека незадоволений формою Роми та оцінив майбутнє Джеко

10:51 952 Читать на русском
Фонсека незадоволений формою Роми та оцінив майбутнє Джеко
Паулу Фонсека / Фото ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився думками щодо майбутнього форварда "вовків" Едіна Джеко.

"Джеко зараз з Ромою, він наш гравець. Я можу сказати, що він працював дуже добре, не помітив ніяких ознак того, що він думає про перехід в інший клуб. У нас є два форварди, Джеко і Патрік Шик, тому пріоритетом на трансферному ринку має бути підписання центрального захисника.

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Я ще не повністю задоволений станом команди, але ми знаходимося на ранній стадії процесу налагодження гри", – цитує Фонсеку офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, в послугах Едіна Джеко зацікавлений міланський Інтер.

Новий сезон чемпіонату Італії розпочнеться 25 серпня. В першому турі Серії А Рома прийматиме Дженоа.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Едін Джеко Едін Джеко Рома Рома Італія
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