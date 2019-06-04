Рома домовилась із Фонсекою, – Джанлука Ді Марціо

Рома узгодила 3-річний контракт із наставником Шахтаря Паулу Фонсекою.

Директори Роми Джанлука Петракі та Гвідо Фієнга літали в Мадрид на переговори із Паулу Фонсекою.

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За інформацією Джанлуки Ді Марціо, "вовки" домовились із наставником Шахтаря про 3-річний контракт. Раніше була інформація, що у Римі португалець зароблятиме 2,5 млн євро на рік.

Видання Tuttomercatoweb, у свою чергу, повідомляло, що римляни не змогли домовитись із фахівцем.

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