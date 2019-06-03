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Фонсека: Не міг зрозуміти гравців, які не віталися з Мораєсом

11:49 289 Читать на русском
Фонсека: Не міг зрозуміти гравців, які не віталися з Мораєсом
Жуніор Мораєс / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про перехід Жуніора Мораєса в донецький клуб із Динамо.

"Мораєс – професіонал. Незважаючи на те, що він прийшов в Шахтар в тридцятирічному віці, він демонструє великі амбіції. Він дуже швидко зрозумів наш стиль гри. Ми – команда, яка постійно створює гольові моменти, і він дуже вдало приєднався до нас.

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Мені важко зрозуміти те, що партнери по професії, які були з ним стільки років, стільки жили пліч-о-пліч і разом працювали не приймають його рішення. Я не міг зрозуміти гравців, які з ним навіть не віталися. Для мене це важко.

Але з часом все більш-менш стабілізувалося. Тепер, коли закінчуються матчі з Динамо, хлопці вже вітаються, спілкуються. Люди повинні нормально до цього ставитися", – сказав Фонсека.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Жуніор Мораєс Жуніор Мораєс
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