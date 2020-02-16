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Фонсека не має претензій до гравців Роми після поразки від Маліновського і компанії

16 лютого 09:37 924 Читать на русском
Фонсека не має претензій до гравців Роми після поразки від Маліновського і компанії
Паулу Фонсека та Джан П'єро Гасперіні / Фото TUTTOmercato

Головний тренер Роми Паулу Фонсека поділився враженнями від зустрічі з Аталантою в рамках 24-го туру Серії А.

50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч
 
Едін Джеко 45’
45’ Едін Джеко
50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч

"На даний момент важливо працювати над головами гравців. Грати на виїзді проти Аталанти нелегко, суперник завжди створює безліч небезпечних моментів, але ми дозволили їм дуже мало. Ми добре грали тактично в обороні, тому я не можу сказати нічого негативного про ставлення команди.

Переможний шедевр Пашаліча у відеоогляді матчу Аталанта – Рома – 2:1

Ми пропустили три голи з кутових за останні кілька матчів. Чи можемо набагато краще справлятися зі стандартами, я впевнений, що ми скоро повернемося на переможний шлях.

Аталанта – дуже складний суперник. Ми були без Крістанте і Діавари, тому єдиним реальним варіантом був Манчіні в центрі поля. Ми можемо знову зіграти з цією системою в майбутньому, але це залежить від ситуації і противника", – цитує Фонсеку Football Italia.

Після 24-х турів чемпіонату Італії Рома розташувалась на 5-й сходинці, відстаючи від Аталанти на 6 очок.

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Італія Рома Рома Аталанта - Рома Аталанта Аталанта Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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