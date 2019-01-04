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"Фонсека не контактував із Бенфікою", – агент фахівця

16:47 86 Читать на русском
"Фонсека не контактував із Бенфікою", – агент фахівця
Паулу Фонсека / Фото ФК Шахтар

Агент головного тренера Шахтаря Паулу Фонсеки Марку Абреу прокоментував чутки про інтерес Бенфіки до послуг наставника "гірників".

"Незважаючи на інформацію, що з'явилася у ЗМІ, ні я, ні Паулу Фонсека не контактували з Бенфікою.

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Бенфіка – чудовий португальський і європейський клуб, який заслуговує на всіляку повагу. Але на даний момент у Паулу є контракт з донецьким клубом, який буде діяти ще 18 місяців. Він зосереджений на клубних цілях", – цитує Абреу maisfutebol.

Нагадаємо, контракт Паулу з Шахтарем діє до 2020 року. До слова, вчора був звільнений наставник Бенфіки Руй Віторія, тож тепер "орли" активно шукають нового керманича.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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