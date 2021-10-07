"ЗМІ часто писали, що я хочу в Рому мало не половину Шахтаря запросити. Але майже всі чутки насправді були неправдою.

Фонсека зізнався, яку команду хотів би очолити у разі повернення в УПЛ

Це не було секретом, що я деякий час був зацікавлений у Тайсоні. І все. Це нормально. Я був тренером Шахтаря, тому люди завжди думали, що буду багато футболістів перетягувати з Шахтаря в Рому, тому що добре їх знаю. Можу вас запевнити: єдиний футболіст, до якого був інтерес – Тайсон. Це був мій перший сезон в Італії.

У той час нам був потрібен швидкий вінгер. Я його знав. Він добре розумів мої вимоги. Вважаю, Тайсон дуже добре б увійшов в італійський футбол. Це швидкий гравець, який дуже добре працює на атаку. Сміливий виконавець з досвідом. Тому хотів бачити його в Ромі", – сказав Фонсека в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, португальський фахівець перебрався до табору "гірників" з Браги у травні 2016 року. У червні 2019-го очолив Рому, яку покинув наприкінці минулого сезону. Нині 48-річний тренер у творчій відпустці.

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