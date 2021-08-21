Екс-тренер Роми і Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, чому йому не вдалось очолити Тоттенхем, хоч сторони були дуже близькі до цього.

"Всі деталі вже були узгоджені. Я справді був готовий почати нову пригоду з Тоттенхемом, але потім прийшов генеральний директор Паратічі, розбіжності з яким виявилося складно подолати.

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Я і справді хочу тренувати найкращі команди, але я не готовий йти на компроміси щодо своїх ідей, своїх цінностей, щоб тренувати великий колектив. Правда в тому, що президент Леві і спортивний директор Хітча завжди наполягали, що команда повинна бути атакувальною, грати в привабливий футбол і домінувати, як я звик.

А з приходом нового генерального директора все трохи змінилося. Вони захотіли рухатися в іншому напрямку. А я не можу працювати над тим, у що не вірю", – цитує Фонсеку CdS з посиланням на SIC.

Нагадаємо, останнім місце роботи португальця була Рома, яку він покинув влітку. Після цього його сватали у Фіорентину, Атланту Юнайтед, Евертон, вищезгаданий Тоттенхем й інші клуби.

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