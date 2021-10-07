"Ніхто цього не знає. Можливо, в один день я таки повернуся в Україну.

"Я взяв команду, яка програла два чемпіонати": Фонсека відповів на випади Луческу після свого приходу в Шахтар

Але є річ, яку я точно знаю – я бачу себе тренером лише однієї команди там. Це – Шахтар", – сказав Фонсека в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, португальський фахівець перебрався до табору "гірників" з Браги у травні 2016 року. У червні 2019-го очолив Рому, яку покинув наприкінці минулого сезону. Нині 48-річний тренер у творчій відпустці.

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