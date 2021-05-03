У 34-му Серії А Рома на виїзді поступилася Сампдорії, зазнавши вже 11-ї поразки в чемпіонаті. "Джалороссі" можуть залишитися взагалі без єврокубків на наступний сезон. Наразі команда Паулу Фонсеки посідає 7 сходинку, яка дає право на участь у Лізі конференцій, а від 8-го Сассуоло "вовків" відділяють лише 2 очки.

Паулу Фонсека вважає, що низка травм заважає його команді демонструвати кращі результати.

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"Складний тиждень. Після болючої поразки від Манчестера ми непогано провели перший тайм, але пропустили перед самою перервою. Потім пропустили вдруге і вже не мали сил реагувати. Ми повинні зрозуміти, що невдача в Англії у Лізі Європи стала ударом для Роми.

До березня ми билися як в чемпіонаті, так і в Європі. Головна проблема полягає в тому, що ми втратили 10 гравців через травми. Деяких із них складно замінити – це проблема. Ми мали мало здорових футболістів і чимало проблем.

Я пам'ятаю, що Рому відправили на 7 місце, прогнозуючи підсумки сезону. Ми могли досягти більшого, але травми зробили своє. Хлопці борються, як можуть. Коли в будь-якої команди забрати 10 гравців, виникнуть проблеми. Тепер потрібно думати про ті матчі, що залишилися.

Чи є конфлікт в команді? Зараз у нас дійсно важкий момент, але Рома повинна продовжувати битися. Я не сумніваюся, що команда іде за мною", – цитує Фонсеку TMW.

Зауважимо, ще у лютому Рома йшла в зоні ЛЧ, але з 8-ми останніх поєдинків чемпіонату виграла лише один. Цей провал та фіаско в Манчестері (2:6) у півфіналі Ліги Європи залишають обмаль шансів Фонсеці зберегти своє місце роботи. Фаворитом на посаду нового тренера Роми називають Мауріціо Саррі.

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