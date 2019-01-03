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Фонсека назвав головні правила, які діють у Шахтарі

4 січня 06:30 0 Читать на русском
Фонсека назвав головні правила, які діють у Шахтарі
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів, які правила запровадив у клубі після того, як очолив "гірників".

"Правил було багато. Їх було стільки, що мені навіть складно все перерахувати.

Розпорядок. Хлопці не повинні спізнюватися, інакше будуть платити штраф. Одяг. Ми повинні завжди бути у всьому однаковому.

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Дисципліна. Не можна використовувати мобільні телефони в їдальні. Хлопці не можуть вставати з-за столу, поки всі не поїли. Всі разом встають і йдуть. Коли ми заходимо на обід – робимо це все разом.

Дисципліна – дуже важлива складова в колективі. Є багато правил для того, щоб все працювало", – цитує Фонсеку FootballHub.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар
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