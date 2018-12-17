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Фонсека: Наразі важко порівнювати Хоффенхайм та Айнтрахт

23:30 26 Читать на русском
Фонсека: Наразі важко порівнювати Хоффенхайм та Айнтрахт
Паулу Фонсека / ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, яке звело донецький клуб із Айнтрахтом.

"Нам дістався дужий опонент, який переміг у 6 поєдинках своєї групи. Особливо слід узяти до уваги, що вони здолали Марсель з рахунком 4:0, а також Лаціо – 4:1. А це, можливо, одні з найкращих команд відповідних чемпіонатів. Тому готуємось до протистояння з небезпечним суперником, чиї результати в Лізі Європи свідчать самі за себе.

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Досі ми глибоко не вивчали цю команду. У кожному разі всі німецькі клуби міцні під час переходів до атаки, міцні фізично. Проте наразі важко проводити паралелі з Хоффенхаймом", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

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Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

Шахтар
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:
23
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Айнтрахт Франкфурт
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