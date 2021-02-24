Паулу Фонсека може не хвилюватися через відсутність пропозицій у разі відходу з Роми.

Реал уважно стежить за роботою португальського фахівця, повідомляє Corriere dello sport.

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Становище Фонсеки в Ромі хитке, хоча команда тримається у зоні Ліги чемпіонів. Чинний контракт тренера з "вовками" завершується влітку, але вихід в ЛЧ активує автоматичне продовження. Цим планам може завадити Реал. Якщо "вершкові" завершать сезон без жодного трофея, то майбутнє Зінедіна Зідан також опиниться під загрозою. Боротьбу мадридцям за Фонсеку може нав'язати Бенфіка.

Додамо, що португалець перейшов з Шахтаря до Роми влітку 2019 року. Раніше він працював з Пасуш де Ферейра, Порту, Брагою та Авешем.

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