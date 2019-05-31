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Фонсека може замінити Гаттузо у Мілані – у керівництві розділились думки

09:46 764 Читать на русском
Фонсека може замінити Гаттузо у Мілані – у керівництві розділились думки
Паулу Фонсека / соцмережі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека є одним із претендентів на посаду наставника Мілана.

Мілан розпочав активні пошуки нового головного тренера, після того як Дженнаро Гаттузо повідомив про свою відставку. За інформацією Mediaset, у керівництві розділились думки щодо кандидатів.

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Паоло Мальдіні та Паоло Скароні виступають за кандидатуру Сімоне Індзагі, запасним варіантом є Марко Джампаоло. Газідіс і Елліот, у свою чергу, прагнуть побачити біля керма іноземця. Серед варіантів Руді Гарсія, Сержіу Консейсау та Паулу Фонсека.

Раніше наставник "гірників" повідомляв, що, швидше за все, залишиться в Україні ще на рік.

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