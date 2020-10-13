Польський нападник Аркадіуш Мілік все ще може опинитися у складі Роми.

Римляни минулого літа узгодили трансфер 26-річного форварда, але в останній момент перехід зірвався. Тепер "вовки" готові знову повернутися по Арека взимку, повідомляє Corriere Dello Sport.

Наполі жорстко покарав Міліка – форвард до зими сидітиме без футболу замість мрій про Ювентус

За інформацією видання, Паулу Фонсека хоче бачити гравця у своїй команді, а боси клубу впевнені, що зможуть домовитися з Наполі про перехід поляка, чий контракт закінчується влітку 2021 року.

Нагадаємо, що неаполітанці не включили Міліка в заявку на нинішній сезон, оскільки вирішили покарати гравця за його небажання підписувати новий контракт і вимоги про перехід в інший клуб. Зрештою, Наполі вигідно продати форварда взимку, щоб не втратити його безкоштовно.

"Демарш" Мессі, бомби Челсі, зміни в Барселоні не на користь Зінченка, Реал дивує – головне про трансфери літа 2020