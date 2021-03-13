Вже наступного сезону Спартак має шанси отримати нового коуча. Ним може стати Паулу Фонсека, стверджує Betting Insider.

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Угода португальського тренера з Ромою завершується влітку 2021-го, але у ній є прописана автоматична пролонгація ще на рік у випадку потрапляння "вовків" в Лігу чемпіонів. Представники Фонсеки наразі відмовляються від детальних перемовини з московським клубом саме через боротьбу за путівку в ЛЧ.

Єдине, що бентежить Спартак, – солідні фінансові апетити Паулу. 48-річний фахівець хоче отримувати в Росії близько 5 мільйонів євро в рік. За неофіційними даними, зараз тренер заробляє в Ромі понад 2 млн, приблизно стільки ж він отримував у Шахтарі.

До слова, Паулу Фонсека очолює римлян з 2019-го. Зараз Рома розташовуються на 5 сходинці турнірної таблиці Серії А, а Спартак, потенційний новий клуб фахівця, йде третім в російській першості.

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