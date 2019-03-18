Фонсека: Мораєс – найкращий нападник в УПЛ, він може допомогти збірній України

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека впевнений, що натуралізація Жуніора Мораєса допоможе збірній України.

"Ми справді закінчили цю частину чемпіонату на першому місці, але нам ще треба багато очок, ми повинні розуміти, що маємо бути на найвищому рівні, якщо ми хочемо залишитися на першому місці і виграти титул.

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Добре зараз бути лідерами, бути першими. Це добре – мати перевагу. Але ще дуже далеко до фіналу, адже Динамо дуже хороша команда. Ясно, що ми повинні працювати на максимум, щоб виграти чемпіонат.

Базовий склад збірної України – це Шахтар, це Динамо. Шевченко справді добре працює. Він повністю оновлює збірну. Гадаю, він на правильному шляху. Вони зустрінуться зараз дійсно із сильною збірною. Португалія дуже сильна, дуже організована Фернанду Сантушем.

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Я вже казав своїм друзям-португальцям, що не думайте, що у вас буде просте завдання. Збірна України зараз додає. Вона складається із сильних гравців. Я думаю, що Україна зможе добре зіграти у Португалії.

Натуралізація Мораєса? Так, я не знаю, чи ви знаєте це. Але зараз у збірну Португалії так само викликали гравця Дієго Соузу, який приїхав у Португалію 18-річним, завжди грав у Португалії, а зараз отримав португальське громадянство. І буде грати за збірну Португалії, принаймні був викликаний.

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Якщо це відбудеться і з Мораєсом тут, я гадаю, це буде нормальна ситуація. Правда в тому, що якщо це станеться, Мораєс наразі найкращий нападник в Україні. Він може допомогти вашій збірній", – цитує Фонсеку FootballHub.