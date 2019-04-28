Фонсека: Могли поїхати з Маріуполя із зовсім іншим результатом

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека прокоментував перемогу його підопічних над Маріуполем (1:0).

"Ми перемогли лише 1:0, але у нас була величезна кількість моментів. Два нереалізованих пенальті. Правда в тому, що ми заробили три очки і при цьому знову не пропустили. Але, звичайно, ми могли сьогодні виїхати звідси зовсім з іншим результатом.

Мораєс в другому матчі поспіль не реалізував пенальті

Трохи в завершенні сьогодні не вийшло, але я повторюся, що це важливі три очки і я не можу зараз критикувати гравців за їх помилки. Головне, що команда створювала ці моменти.

У нас є кілька лідерів в команді, але головне, що ті хлопці, які вийшли сьогодні на поле, грали дуже сміливо, хоробро, грали в наш футбол. Для мене це головне. Дуже важливо, що вони намагалися своїм шансом скористатися.

Мораєс більше, ніж хто-небудь хоче забивати. Принаймні, у нього була сміливість спробувати ще раз після матчу з Динамо. У Алана також не вийшло. Це питання впевненості в собі", – поділився Фонсека в післяматчевому коментарі, передає Football.ua.

Шахтар у більшості мінімально переміг Маріуполь – "гірники" не реалізували два пенальті