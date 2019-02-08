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Фонсека: Ми ще не обговорювали Айнтрахт і почнемо готуватися до поєдинку тільки в суботу

13:57 124 Читать на русском
Фонсека: Ми ще не обговорювали Айнтрахт і почнемо готуватися до поєдинку тільки в суботу
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека розповів про підготовку команди до весняної частини сезону.

"Всі вийшли з відпустки в відмінному стані, плюс ми виробили план, щоб додати тактично і фізично. Більшість хлопців вже прекрасно знають, що саме їм потрібно робити, а це полегшує роботу. І товариські матчі, проведені на зборах, показали, що гравці на хорошому рівні.

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Тривала зимова пауза? Безумовно, краще б її не було. Однак такі реалії і нам потрібно готувати команду найкращим чином. Згоден, грати в Лізі Європи після такої паузи – далеко не ідеальний сценарій, але вибору немає. Всі це розуміють, і відмовок шукати ми не збираємося.

Ми з футболістами ще не обговорювали Айнтрахт і тільки в суботу почнемо готуватися до поєдинку. Стратегія однозначно потрібна. У нас найсильніший суперник, який переміг у всіх іграх Ліги Європи, вийшовши зі складної групи з Марселем і Лаціо, знаходиться на п'ятому місці в Бундеслізі.

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Все це демонструє якість і міць команди. Прекрасно розумію, що матч буде дуже важким, але ми постараємося використовувати всю свою зброю, щоб протистояти цьому опонентові", – цитує Фонсеку офіційний сайт Шахтаря.

Ліга Європи1/16 фіналу

Шахтар - Айнтрахт Франкфурт: Четвер 14 лютого 2019

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Шахтар Шахтар Ліга Європи Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар - Айнтрахт Франкфурт
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