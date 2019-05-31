Фонсека: Львів не створив жодної небезпеки біля воріт Шахтаря

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями після матчу 32-го туру УПЛ проти Львова (3:0).

"Гра була по-своєму особливою: ми весь час атакували, але в першому таймі мали складнощі з розкриттям оборони суперника. Львів "сів" назад і перекрив зони, всі футболісти розташовувалися за лінією м'яча.

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Дуже важливо було забити перший гол. Після того, як нам вдалося це зробити, гра була розблокована, було ще два голи, могло бути і більше. І суперник не створив ніякої небезпеки біля наших воріт. Найголовніше, що Шахтар і сьогодні показав амбіції і найкращим чином завершив чемпіонат.

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Зрозуміло, такі виконавці, як Марлос, своїми вміннями, що називається, роблять різницю. Проте молоді хлопці ростуть і все більше додають. Зараз для них найголовніше – грати і напрацьовувати досвід", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.