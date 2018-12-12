Фонсека: Хотів би, аби ми грали вдома, у Донецьку

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека зізнався, що хотів би грати у Донецьку.

"Іноді дуже складно мотивувати моїх футболістів на матчі чемпіонату України, адже на наші матчі ходить не так багато вболівальників, як хотілося б. Та й в цілому ситуація непроста і для тренерського штабу.

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Зараз ми знаходимось в Києві – це прекрасне місто. Однак, якщо б у мене був вибір, то я звичайно б вважав за краще грати вдома, в Донецьку", – сказав Фонсека у сюжеті CNN.

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Зауважимо, що Паулу Фонсека очолив донецький клуб у 2016 році, тому вже не грав з командою на Донбас Арені.