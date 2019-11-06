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Фонсека готовий до зменшення зарплати в Ромі, якщо скоротиться кількість матчів

22:15 513 Читать на русском
Фонсека готовий до зменшення зарплати в Ромі, якщо скоротиться кількість матчів
Паулу Фонсека / TMW

Головний тренер Роми Паулу Фонсека заявив, що готовий піти на зменшення зарплати, якщо футбольні чиновники скоротять кількість матчів у сезоні.

"Я готовий зробити все, що завгодно, в тому числі втратити гроші, щоб влаштувати найкраще шоу.

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Зараз у всіх головних лігах проводиться занадто багато ігор, і з фізичної точки зору це призводить до проблем, які заважають найкращим командам використовувати своїх найкращих гравців. Ми граємо постійно, гравці виснажуються. Необхідно знайти спосіб раціоналізувати календар і організувати все, щоб таких ситуацій не було.

Практично неможливо, щоб усі ваші гравці були готові на 100%. Якби було необхідно знизити зарплати, щоб поліпшити шоу, яке ми робимо, граючи менше, я б погодився", – цитує португальського фахівця Football Italia.

Нагадаємо, колишній тренер Шахтаря очолив Рому влітку 2019-го. Під його керівництвом команда наразі посідає 3 місце в Серії А.

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