"Якщо вболівальники незадоволені тим, як грає команда – вони можуть сказати це президенту і я можу піти. Дуже розчарований у фанатах. Вони завжди підтримували нас, але сьогодні зробили все навпаки, коли команда потребувала їх. Це прикро.

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Футболісти грають так, тому що я прошу їх так грати. Якщо хтось і винен, то це я, а не вони. Вболівальники повинні протестувати проти мене, а не проти гравців. Так буде справедливо", – наводить слова Фонсеки newsinfrance.

Зауважимо, що фанати Лілля влаштували бойкот через незручний час проведення поєдинку (о 17:00 в понеділок). Окрім цього, вони освистували підопічних Фонсеки, коли ті пасували на голкіпера.

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