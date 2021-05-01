Новий сезон Рома розпочне на чолі з іншим наставником. Паулу Фонсека буде шукати інше місце роботи.

Контракт португальського фахівця чинний до кінця нинішнього сезону, і жодна зі сторін не проявляє зацікавленості у продовженні співпраці. Ба більше, Рома вже домовилася про призначення Мауріціо Саррі, стверджує ESPN.

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За інформацією джерела, власники Роми також контактували з Массіміліано Аллегрі, але зупинили свій вибір на Саррі. Зазначається, що угода закрита на 80%. Мауріціо підпише контракт на два роки. До слова, 62-річний італієць залишається без роботи після звільнення з Ювентуса в серпні минулого року. Під його керівництвом туринці стали переможцями Серії А сезону 2019/20.

Нагадаємо, Паулу Фонсека очолив Рому влітку 2019 року. У нинішньому сезоні "вовки" знову фінішують за межами топ-4 та майже втратили шанси на фінал Ліги Європи, поступившись Манчестер Юнайтед у першому півфінальному матчі з рахунком 2:6.

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