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Фонсека: Для Шахтаря настав той момент, коли не можна помилятися

15 травня 06:00 365 Читать на русском
Фонсека: Для Шахтаря настав той момент, коли не можна помилятися
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека наголосив, що його команді ще зарано розслаблятися.

"На жаль, протягом усього сезону ми залишалися без кількох футболістів, зокрема без Марлоса. Ми готові до такого, тому що Шахтар не залежить від одного або двох виконавців. Команда залежить від своєї колективної ідеї. І якщо ті, хто виходить на поле, розуміють, що найголовніше – це колективна гра, то результат буде позитивним.

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Незважаючи на відсутність кількох важливих футболістів протягом сезону (Марлоса, Тайсона), хлопці, які виходили на поле, добре справлялися, я чекаю, що так буде завжди, якщо раптом один з основних не зможе зіграти.

Дуже важливо розуміти: ми можемо бути близькими до перемог, але ми ще не виграли. Думаю, команда усвідомлює, що це вирішальний момент сезону і в жодному разі не можна помилятися. Найголовніше, щоб футболісти залишалися сконцентрованими, сфокусованими і, перш за все, мотивованими.

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Потрібно пам'ятати, що зараз розігрується цілий сезон. Ми дуже багато працювали, щоб досягти успіху, і тепер настав саме той момент, коли не можна помилятися. Ми близькі, але потрібно продовжувати перемагати", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.

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