"У Ромі я пережив найскладніший період за останні п'ятнадцять років клубу. Я був один, хоча і Петракі, і Пінту були моїми союзниками.

"За такі гроші Шахтар міг знайти і кращого фахівця": Заховайло знищив Де Дзербі після поразки Інтеру

Моє джерело натхнення – Гвардіола. Також дуже подобається Тухель. В Італії завжди захоплювався Саррі та Гасперіні. Але найбільше мене вразив Де Дзербі. Він заслуговує на більшу увагу від італійських клубів", – наводить слова Фонсеки Sassuolonews з посиланням на інтерв'ю Repubblica.

Зазначимо, що Де Дзербі очолив Шахтар минулого літа, вивів команду до групового етапу Ліги чемпіонів. Проте, "гірники" вже залишились без шансів на продовження участі в єврокубках навесні, а в чемпіонаті команда на другому місці, поступаючись Динамо за додатковими показниками.

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