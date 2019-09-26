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Фонсека: Не варто звертати увагу на матч Аталанти проти Динамо Загреб

10:55 261 Читать на русском
Фонсека: Не варто звертати увагу на матч Аталанти проти Динамо Загреб
Паулу Фонсека / ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека закликав Шахтар не дивитись на результат матчу Аталанти проти Динамо Загреб (0:4).

 
Дуван Сапата 71’
Мартен де Рон 90’
71’ Дуван Сапата
90’ Мартен де Рон

"Я бачив матч Аталанти проти загребського Динамо (0:4), результат оманливий. Що стосується зустрічі з Шахтарем, то з Аталантою завжди складно грати. Не хочу давати прогнози, подивимося, як складеться матч", – цитує Фонсеку Siamolaroma.

Рома – Аталанта – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Сам португалець вже згорів проти команди Руслана Маліновського у поєдинку 5 туру Серії А (0:2). Українець був доволі помітним на полі і брав участь в атаках бергамасків.

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня о 19:55 за київським часом.

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Теги
Рома - Аталанта Ліга чемпіонів Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар Рома Рома Аталанта Аталанта
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