Фонсека: Не варто звертати увагу на матч Аталанти проти Динамо Загреб

Головний тренер Роми Паулу Фонсека закликав Шахтар не дивитись на результат матчу Аталанти проти Динамо Загреб (0:4).

"Я бачив матч Аталанти проти загребського Динамо (0:4), результат оманливий. Що стосується зустрічі з Шахтарем, то з Аталантою завжди складно грати. Не хочу давати прогнози, подивимося, як складеться матч", – цитує Фонсеку Siamolaroma.

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Сам португалець вже згорів проти команди Руслана Маліновського у поєдинку 5 туру Серії А (0:2). Українець був доволі помітним на полі і брав участь в атаках бергамасків.

Матч Аталанта – Шахтар відбудеться 1 жовтня о 19:55 за київським часом.

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