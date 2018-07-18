Фонсека: Чемпіонат буде важким, Динамо буде сильнішим

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека знову хоче виграти чемпіонат України та вважає, що конкуренція з боку Динамо в цьому сезоні буде серйознішою. Про це він сказав під час презентації новачків команди, відповідаючи на питання щодо цілей команди на майбутній сезон.

"Сподіваюся продовжити перемагати. У нас завжди є амбіції бути переможцями. Головна наша мета – знову стати чемпіонами України. Чемпіонат буде важким. Я вважаю, що сьогоднішнє Динамо буде сильнішим. Вони змусять нас працювати ще більше.

Шахтар – Динамо: Тайсон не буде готовий грати у Суперкубку України

Ми почнемо новий сезон з амбіціями та оптимізмом. В будь-якому випадку я хочу продовжити демонструвати якісний футбол, який буде заряджати глядачів ентузіазмом, змусить вболівальників пишатися нами, і в кінці завершиться нашими перемогами. Хотілося б, щоб у цьому році було більше вболівальників на стадіоні. І я запрошую не лише наших фанатів, а і тих людей, які просто люблять футбол, приходити на стадіон. Адже футбол – це те, що єднає людей, змушує їх на якійсь час забувати про свої проблеми.

А для того, щоб футбол в України зростав, мають бути заповнені стадіони. Бо стадіони мають передавати емоційну фантастичну атмосферу футболу, яка також буде приваблювати увагу іноземців, закордонних агентів до українського футболу. Це зараз дуже важливо", – підкреслив Фонсека.