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Фонсека: Часом я лютую в роздягальні Роми

19:13 736 Читать на русском
Фонсека: Часом я лютую в роздягальні Роми
Паулу Фонсека / Reuters

Головний тренер Роми Паулу Фонсека підсумував виступ своєї команди в матчі 13 туру Серії А проти Брешії (3:0).

49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко
 
49’ Кріс Смоллінг
57’ Джанлука Манчіні
67’ Едін Джеко

"Часом мені доводилось підвищувати голос. У першому таймі у нас був простір, але ми не грали з правильним темпом, ми не були достатньо агресивними, тому нам довелося це змінити.

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Мій підхід залежить від ситуації. Часом я лютую у роздягальні, в інших моментах я спокійно пояснюю гравцям як колективно, так і індивідуально, що їм потрібно робити. Нам потрібно вдосконалюватися в кожній лінії. Так, сьогодні ми виграли 3:0 і використали стандарти, але були інші ситуації, коли ми могли забити ще більше голів", – цитує Фонсеку Sky Sport Italia.

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Завдяки перемозі Рома вийшла на четверту сходинку Серії А, однак Кальярі у цьому турі ще може посунути команду екс-тренера Шахтаря із зони Ліги чемпіонів.

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Італія Рома - Брешія Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека
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