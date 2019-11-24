Фонсека: Часом я лютую в роздягальні Роми

Головний тренер Роми Паулу Фонсека підсумував виступ своєї команди в матчі 13 туру Серії А проти Брешії (3:0).

"Часом мені доводилось підвищувати голос. У першому таймі у нас був простір, але ми не грали з правильним темпом, ми не були достатньо агресивними, тому нам довелося це змінити.

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Мій підхід залежить від ситуації. Часом я лютую у роздягальні, в інших моментах я спокійно пояснюю гравцям як колективно, так і індивідуально, що їм потрібно робити. Нам потрібно вдосконалюватися в кожній лінії. Так, сьогодні ми виграли 3:0 і використали стандарти, але були інші ситуації, коли ми могли забити ще більше голів", – цитує Фонсеку Sky Sport Italia.

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Завдяки перемозі Рома вийшла на четверту сходинку Серії А, однак Кальярі у цьому турі ще може посунути команду екс-тренера Шахтаря із зони Ліги чемпіонів.