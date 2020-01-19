Фонсека анонсував перехід у Рому гравця Аталанти: Я ще у Шахтарі хотів його придбати

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів про потенційне підсилення своєї команди захисником Аталанти Роджером Ібаньєсом.

"Я зв'язався з Ібаньєсом особисто і сказав йому: "Переходь в Рому, ми чекаємо на тебе. Я стежив за тобою вже кілька років, і хотів тебе запросити, ще коли працював у Шахтарі", – цитує Фонсеку La Gazzetta dello Sport.

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Рома домовилася з Аталантою щодо оренди Ібаньєса на 18 місяців з умовою обов'язкового викупу – трансфер коштуватиме "вовкам" 10 млн євро. Агент бразильця підтвердив, що клуби близькі до оформлення переходу.

Зазначимо, що Аталанта придбала Ібаньєса на початку 2019 року з бразильського Флуміненсе за 4 млн євро. У поточному сезоні 21-річний захисник вийшов на поле в офіційному матчі лише раз – він зіграв 19 хвилин проти Шахтаря у 6 турі Ліги чемпіонів.

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