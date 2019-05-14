Фонсека: Абсолютно нормально, що всі називають Шахтар фаворитом фіналу Кубка України

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти Інгульця.

"Абсолютно нормально, що всі називають Шахтар фаворитом. Ми є лідерами Прем'єр-ліги і зустрінемося з клубом з Першої ліги. Але потрібно розуміти: це фінал і ми повинні максимально поважати суперника, який дійшов до цього матчу, а значить, володіє достатніми якостями і силою.

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Упевнений, наші гравці усвідомлюють всю важливість поєдинку. Статус фаворита, про який всі говорять, необхідно підтвердити на полі. Для мене це просто ще одне слово, а ось якщо ми дійсно кращі, то повинні повністю проявляти себе, поважати суперника і підійти до матчу, як до справжнього фіналу. Це вирішальна гра, і ми зобов'язані бути на висоті, незалежно від команди, з якою зустрінемося.

Як відреагував на вихід Інгульця у фінал? Не приховую, для мене це стало сюрпризом, адже у півфіналі вони грали з Зорею, на домашньому стадіоні якої і відбудеться фінал. Я, як і багато інших, очікував, що саме Зоря буде у вирішальному матчі. Але Інгулець переміг, і, повторюся, якщо вони виграли півфінал, то добре попрацювали.

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Кубок – це Кубок. Наш випадок – не єдиний: в різних країнах були ситуації, коли клуб з другого дивізіону проходив у фінал і навіть здобував трофей. До слова, в останній раз я зі своєю командою вилітав з Кубка вже давно – чотири роки не програю жодного кубкового матчу. Але прекрасно пам'ятаю, що, коли я був в Пасуш де Феррейрі, нас вибив суперник з Другої ліги. Це був останній раз, коли я поступився в Кубку", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.