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Фонсека: Абсолютно нормально, що всі називають Шахтар фаворитом фіналу Кубка України

14 травня 16:31 274 Читать на русском
Фонсека: Абсолютно нормально, що всі називають Шахтар фаворитом фіналу Кубка України
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився очікуваннями від фіналу Кубка України проти Інгульця.

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуніор Мораєс 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуніор Мораєс
64’ Манор Соломон

"Абсолютно нормально, що всі називають Шахтар фаворитом. Ми є лідерами Прем'єр-ліги і зустрінемося з клубом з Першої ліги. Але потрібно розуміти: це фінал і ми повинні максимально поважати суперника, який дійшов до цього матчу, а значить, володіє достатніми якостями і силою.

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Упевнений, наші гравці усвідомлюють всю важливість поєдинку. Статус фаворита, про який всі говорять, необхідно підтвердити на полі. Для мене це просто ще одне слово, а ось якщо ми дійсно кращі, то повинні повністю проявляти себе, поважати суперника і підійти до матчу, як до справжнього фіналу. Це вирішальна гра, і ми зобов'язані бути на висоті, незалежно від команди, з якою зустрінемося.

Як відреагував на вихід Інгульця у фінал? Не приховую, для мене це стало сюрпризом, адже у півфіналі вони грали з Зорею, на домашньому стадіоні якої і відбудеться фінал. Я, як і багато інших, очікував, що саме Зоря буде у вирішальному матчі. Але Інгулець переміг, і, повторюся, якщо вони виграли півфінал, то добре попрацювали.

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Кубок – це Кубок. Наш випадок – не єдиний: в різних країнах були ситуації, коли клуб з другого дивізіону проходив у фінал і навіть здобував трофей. До слова, в останній раз я зі своєю командою вилітав з Кубка вже давно – чотири роки не програю жодного кубкового матчу. Але прекрасно пам'ятаю, що, коли я був в Пасуш де Феррейрі, нас вибив суперник з Другої ліги. Це був останній раз, коли я поступився в Кубку", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.

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Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Шахтар
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