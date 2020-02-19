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Фонсека: У Києві вболівальники чекають гравців і тренера, якщо команда не виграє матч

19 лютого 22:14 923 Читать на русском
Фонсека: У Києві вболівальники чекають гравців і тренера, якщо команда не виграє матч
Паулу Фонсека / фото: ФК Рома

Головний тренер Роми Паулу Фонсека розповів, як справляється з критикою і тиском.

"Я не розумію негативу, який виникає в Римі. Коли я приходив, мені насамперед сказали, що тут складно через тиск. Але якщо ти хочеш уникнути тиску, то не потрібно йти в Серію А.

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У Києві, наприклад, якщо команда не виграє матч, то вболівальники чекають гравців і тренера. Коли я не виграю, то критика наростає, але так скрізь. Тому мені потрібно прийняти це тиск", – цитує Фонсеку tuttomercatoweb.

Нагадаємо, Паулу Фонсека очолив Рому минулого літа, наразі "вовки" перебувають на 5-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату Італії. До цього португальський фахівець працював із Шахтарем, який через війну на Донбасі змушений базуватися в Києві, а домашні матчі проводити в Харкові.

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Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтар Шахтар Рома Рома Італія
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