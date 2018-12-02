Фонсека – про Шевчука: Деяким людям краще закрити рот і не говорити огидні речі

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека поділився враженнями від нічиєї з Олімпіком (2:2).

"Визнаю, що дії Шахтаря і результат – погані. Не було необхідної поведінки, щоб виграти. Можливо, в перерві вже з'явилася впевненість у тому, що за такого рахунку результат матчу вже вирішений. Хлопці були попереджені про це. У двох моментах зі стандартів, коли Олімпік дістався до наших воріт, пропустили два голи. Цього відбуватися не повинно.

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Сьогодні мені не сподобалася гра моїх футболістів. Деякі повинні зрозуміти: щоб надягати футболку Шахтаря, потрібно давати більше. Якщо не докладати чималих зусиль, щоб перемогти, бувають такі результати. Моя головна критика адресована моїй команді. Ми не працювали досить, щоб перемогти.

Поведінка Шевчука? Я ніколи нікого не ображав. Коли коментую те, що відбувається в матчі, я нікого не ображаю, тому що поважаю абсолютно всі стилі гри. Але якщо команда приїжджає сюди тільки оборонятися, а це відбувається на полі, я не можу сказати протилежне. І я не розглядаю це як брак поваги.

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Мене засмучує, що тренер суперника думає таким чином. Я просто даю коментар по грі. Не можу сказати, що Олімпік приїжджає показувати атакувальний футбол, коли вони проводять весь матч у своєму штрафному. Це сталося і тоді, і зараз. Однак я не розглядаю це як якусь образу. Наші суперники демонструють той футбол, який вважають за потрібне. Я ж просто намагаюся дати оцінку грі виходячи з того, як я її бачу ... І, гадаю, як бачать її всі.

Не хочу багато коментувати і з поваги не повинен цього робити. Думаю, навіть тим, хто дивився матч вдома по телевізору, було чутно: деякі люди не повинні говорити, а потім ще згадувати про повагу. Краще закрити рот і не говорити огидні речі. Я дуже засмучений через це. Тому що, коли деякі люди намагаються взяти в руки весь свій протагонізму, потім вони говорять якісь дурниці – не про гру, а про моменти, які нікому не цікаві. Все це дійсно дуже сумно. Я не хочу опускатися до того ж рівня. Це не моя поведінка, не частина мого життя. Є речі, які для мене набагато важливіше, ніж результат в будь-якому матчі, – повага і повна віддача грі", – цитує Фонсеку прес-служба Шахтаря.

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