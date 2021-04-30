"Важка поразка. Перший тайм у нашому виконанні був хорошим, але на другий ми просто не вийшли.

Манчестер Юнайтед – Рома – 6:2 – відео голів та огляд матчу

Важко пояснити, як одна і та ж команда могла здорово зіграти у першому таймі і провести такий другий тайм. По перерві ми залишили для суперника занадто багато простору, ми не були агресивними, а після третього голу у нас вже не було сили волі правильно відреагувати.

Проти Манчестер Юнайтед важко грати без замін. У будь-якому випадку, я думаю, що те, що ми дійшли до півфіналу, вже добре, як і наш виступ у першому таймі. Але в другому все пішло не так, як треба", – цитує Фонсеку Sky Sport Italia.

Нагадаємо, після першого тайму Рома перемагала Манчестер Юнайтед 2:1, однак по перерві пропустила п'ять сухих м'ячів і, практично, втратила шанси на вихід у фінал Ліги Європи.

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